Nieuwe dreun voor Haase, Bertens handhaaft top tien

Dat is dertien posities lager dan op de laatst gepubliceerde lijst. Haase verloor in New York in de eerste ronde van de Argentijn Diego Schwartzman. Tallon Griekspoor boekte zeven plekken winst en is nu 187e.

Rafael Nadal, die de US Open won, blijft tweede, achter de Serviër Novak Djokovic. De Italiaan Matteo Berrettini bereikte de halve eindstrijd en is door die goede prestatie nu de nummer dertien. Grigor Dimitrov uit Bulgarije, die ook doordrong tot de laatste vier tennissers op de US Open, steeg 53 posities en is nu 25e. Daniil Medvedev, verliezen finalist in New York staat vierde, een plaats achter Roger Federer.

Bertens

Bertens verloor in de derde ronde van de US Open van de Duitse Julia Goerges. De Nederlandse staat na haar nederlaag wel nog in de top tien van de mondiale ranking, namelijk achtste.

Ashleigh Barty, winnares van Roland Garros, voert de ranglijst bij de vrouwen aan. Kersverse US Open-kampioene Bianca Andreescu heeft zichzelf in de top vijf geknokt, achter Barty, Karolina Pliskova, Elina Svitolina en Naomi Osaka.