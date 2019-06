Tom Dumoulin moet eerst zijn hoofd leeg maken

Door een slepende knieblessure moet Tom Dumoulin de Tour missen. Voor de Limburger de grootste teleurstelling in zijn carrière. Ⓒ AFP

MAASTRICHT - Liefst 37 dagen lang voelde Tom Dumoulin zich, naar eigen zeggen, een dolle stier. De Tour de France was zijn rode lap. Het doel dat hij koste wat kost moest en wilde halen. Zijn gekwetste linkerknie uit de Giro d’Italia leek in eerste instantie een onschuldige blessure. Een minuscuul stukje gravel dat bij het schoonmaken van de wond over het hoofd werd gezien bleek uiteindelijk de boosdoener voor het grootste drama in de carrière van de 28-jarige Limburger. Na een mislukte Giro d’Italia heeft hij nu ook een vette, zwarte streep door de Tour de France moeten zetten.