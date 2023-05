Premium Het beste van De Telegraaf

Punt tegen hekkensluiter van de play-offs is voldoende voor AEK Athene Amrabat op drempel Griekse titel: ’Er rijden hier honderden scooters mee met de spelersbus’

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Nordin Amrabat. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Als Nordin Amrabat (36) zondag met AEK Athene thuis tegen Volos NPS minimaal een punt pakt, dan kan hij over een aantal jaren een hersenkrakertje in een voetbalquiz zijn. ’Welke Nederlandse voetballer werd kampioen van Turkije én Griekenland?’, klinkt dan als pittige vraag. Het antwoord: Amrabat dus, de in Huizen geboren Marokkaanse Nederlander, die in 2013 de Turkse titel veroverde met Galatasaray en in 2019 overigens het Saoedische kampioenschap met Al Nassr.