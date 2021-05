Rav van den Berg gaat met debuut in Eredivisie broer Sepp achterna

De pas zestien-jarige Rav van den Berg maakte zaterdag zijn debuut in de Eredivisie. Ⓒ HH/ ANP

ARNHEM - De familie Van den Berg uit Zwolle heeft een uniek record op zijn naam staan. Nadat in 2018 de oudste zoon Sepp van den Berg al als 16-jarige debuteerde in de Eredivisie, was het in de uitwedstrijd tegen Vitesse de beurt aan broer Rav, die nu ook als 16-jarige zijn eerste speelminuten op het hoogste niveau heeft gemaakt. ,,Hier keek ik al een hele tijd naar uit”, aldus de boomlange verdediger, die profiteerde van een grote corona-uitbraak bij PEC Zwolle.