Zilvervloot vaart op WK in Racice binnen voor Nederlandse roeivloot

Daarmee boekte het kwartet een enorme progressie, aangezien de vrouwen op het EK in München nog als vijfde eindigden. De Oranje-boot liet zelfs olympisch kampioen Australië achter zich, maar moest haar meerdere erkennen in Groot-Brittannië.

Een uur eerder roeiden Veronique Meester en Ymkje Clevering knap naar een tweede plaats, achter het onaantastbare Nieuw-Zeelandse duo. Op het vlakke water van de Labe Arena openden Meester en Clevering rustig. Na 500 meter lag de boot nog vierde, maar voor Europees kampioen Roemenië.

Derde WK-medaille tweezonder

Vanaf de 1000 meter voerde het Nederlandse duo het tempo op en met nog 500 meter te gaan was de boot opgerukt naar de tweede plaats achter Nieuw-Zeeland. De kiwi’s, de regerend olympisch kampioen, gaf de voorsprong niet meer uit handen, terwijl Meester en Clevering een late aanval van de Amerikanen keurig pareerden.

Het is pas de derde keer dat een Nederlandse vrouwenboot op een WK in de tweezonder een medaille verovert. Karin Abma en Joke Dierdorp legden in 1977 op De Bosbaan beslag op het zilver. Een jaar later voegden de Nereus-roeisters daar in Hamilton nog een bronzen plak aan toe. Meester en Clevering, beiden 27 jaar, maakten in Tokio deel van de vierzonder, de boot die dicht bij het goud was, maar genoegen moest nemen met zilver achter Australië.

Coschappen

Dat de tweezonder in de huidige samenstelling slechts tweeënhalve seconde moest toegeven op de Nieuw-Zeelandse vrouwen, Grace Prendergast en Kerri Williams, was al een prestatie op zich. ,,We hebben de afgelopen jaren eigenlijk vrij weinig in deze boot gevaren”, legde Meester uit. ,,Alleen op het NK. Maar internationaal zaten we samen al jaren in de vierzonder.” Clevering: ,,We kunnen zeker nog wat stappen zetten in deze boot.”

Daarbij moest Meester het roeien dit jaar op een lager pitje zetten. ,,Ik ben er dit jaar vanwege mijn studie lang uit geweest”, legde de Hilversumse uit. ,,Ik heb coschappen gelopen. Dat kost zo veel tijd, dat ik er naast niet een vol programma kon draaien.”

Sterk middenstuk

Daarom stapte het duo pas laat met elkaar in de boot. ,,Maar we roeien al samen sinds 2016, dus we hebben heel wat ervaring en vertrouwen in elkaar. Dat is heel wat waard, daar kunnen we heel wat uithalen.”

De race was zorgvuldig opgebouwd. Meester: ,,We hebben uitgevoerd wat ons plan was, we weten hoe sterk ons middenstuk is. Daardoor konden we heel mooi door het veld heen schuiven.” Eindelijk werd Roemenië verslagen. Clevering: ,,Ja, die hadden we het hele jaar nog niet kunnen verslaan. We hadden geen beter moment kunnen uitkiezen dan op het WK.”

Rienks-broers

Nadat drie vrouwenboten al op het podium hadden gestaan, pakten ook de vierzonder bij de mannen met brons een medaille. Een puike prestatie van Ralf en Rik Rienks, Sander de Graaf en Ruben Knap, die actief waren op hun eerste WK.