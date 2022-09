Zilvervloot vaart op WK-roeien binnen voor Nederlandse armada

De meest verrassende en misschien wel het mooiste zilver was er voor de vrouwen dubbelvier. De ploeg mag dan al jaren samen roeien, Bente Paulis, Ilse Kolkman, Tessa Dullemans en Nika Vos debuteerden wel degelijk op het grote WK.

De boot startte frank en vrij in de finale die alle kanten op kon, vertelde algemeen bondscoach Eelco Meenhorst na afloop tevreden. ,,De bandbreedte in het veld was vrij groot, maar ze hebben echt een geweldige race gevaren. Dat ze de Chinese dames, de olympisch kampioen, tot het uiterste dwongen, maakte er een heroïsche race van.”

Veel rek

Of het de beste race van de dag was, door een oranje bril bekeken althans? Meenhorst: ,,Nogmaals, het was een goede race. Maar dat vond ik ook van de tweezonder, Veronique Meester en Ymkje Clevering zijn pas laat in het seizoen vanwege studieverplichtingen bij elkaar in de boot zijn gestapt. In die boot zit nog heel veel rek. Maar vergeet ook de vierzonder (met Marloes Oldenburg, Benthe Boonstra, Hermijntje Drenth en Tinka Offereins) niet.”

Omdat de mannen dubbelvier, met Ralf en Rik Rienks, Ruben Knap en Sander de Graaf, in de laatste race van de dag nog naar brons snelden, was de doelstelling van de roei-equipe, vijf WK-medailles, al gedeeltelijk gehaald. ,,We gaan voor vijf plakken, maar daar moeten er wel twee van goud tussen zitten”, had Hessel Evertse, technisch directeur van de roeibond, in de ochtend aangegeven.

Skiffeurs

Voor die gouden medailles krijgt de Nederlandse roeivloot zondag nog vijf kansen: de vrouwen dubbeltwee, de twee ‘achten’ én de twee skiffs varen elk hun finale. Twee wereldtitels op één toernooi zou voor TeamNL overigens een unicum zijn.

Veel wordt zondag verwacht van beide skiffeurs. Zowel Melvin Twellaar als Karolien Florijn verkeren in bloedvorm en wonnen hun halve finales. Florijn moet zien af te rekenen met de Nieuw-Zeelandse Emma Twigg, Twellaar moet zien af te rekenen met de regerend wereldkampioen (de Duitser Oliver Zeidler) en olympisch kampioen (de Griek Stefanos Ntouskos).