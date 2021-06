’KNVB kan Louis van Gaal bellen’, Joachim Löw heeft geen interesse

Toen Ronald Koeman vorig jaar op de trein van Zeist naar FC Barcelona stapte, was Van Gaal niet in beeld en werd hij categorisch overgeslagen door de bond. „Hij zat naast de telefoon, maar wie ook belde, geen KNVB.”

De 69-jarige oefenmeester had een aanbod niet direct afgeslagen en lijkt dat nu ook niet bij voorbaat te doen. „Nu staat Van Gaal opnieuw niet onwelwillend tegenover een derde dienstverband als bondscoach”, meldt De Volkskrant.

Louis van Gaal (rechts) tijdens het bronzen WK 2014. Ⓒ HH/ANP

Haast

De KNVB kan niet achterover leunen in de zoektocht naar een opvolger van De Boer. Er is haast geboden. Op 1 september hervat Oranje de WK-kwalificatiereeks in Oslo, tegen Noorwegen. Een nederlaag kan na de eerdere zeperd tegen Turkije catastrofaal zijn.

Brons

Van Gaal was eerder van 2000 tot 2001 bondscoach van Nederland. Hij slaagde er toen niet in om Oranje naar het WK 2002 in Japan en Zuid-Korea te loodsen. Zijn tweede periode als belangrijkste coach van het land was een stuk succesvoller. Tijdens het WK 2014 in Brazilië zag hij het Nederlands elftal brons pakken.

Voor Joachim Löw was het EK zijn laatste klus als bondscoach van Duitsland. Ⓒ HH/ANP

Joachim Löw

De KNVB hoeft Joachim Löw in ieder geval niet te bellen. De Duitse bondscoach, die stopt bij Die Mannschaft, heeft geen interesse in de ontstane vacature bij het Nederlands elftal „Nee, daar ben ik op dit moment zeker niet in geïnteresseerd”, zei Löw op zijn afsluitende persconferentie in Herzogenaurach, waar hij de vraag kreeg of hij bij Oranje aan de slag zou willen gaan.

„Nederland heeft veel goede trainers, die het voetbal goed kennen. Het Nederlands elftal heeft zich goed ontwikkeld, maar is helaas een beetje vroeg uit het toernooi verdwenen.”

De 61-jarige Löw vertrekt na een dienstverband van zeventien jaar bij de Duitse bond. Hij begon in 2004 als assistent van bondscoach Jürgen Klinsmann, maar schoof na de derde plek op het WK van 2006 in eigen land door naar de hoogste functie.

Onder leiding van Löw veroverde Duitsland in 2014 de wereldtitel. Als titelverdediger strandde Die Mannschaft vier jaar later op het WK in Rusland in de groepsfase. Op het EK, het afscheidstoernooi van Löw, werden de Duitsers dinsdag in de achtste finales op Wembley uitgeschakeld door Engeland (0-2).