Triest dat Primoz Roglic verder de grond in wordt getrapt

Primoz Roglic Ⓒ BSR Agency

Het woord triest komt in mijn hoofd op als ik zie hoeveel discussie er is ontstaan over het rijden van Primoz Roglic in de finale van de WK op de weg. Bij verschillende Belgen, en ook geopperd door wielercommentaren van onze zuiderburen, heerst de opvatting dat Roglic zich voor Wout van Aert op kop had moeten zetten van het groepje achter de gevlogen Julian Alaphilippe.