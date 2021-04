Sparta drukt VVV-Venlo dieper in de problemen

De uitglijder van VVV op Het Kasteel zal met gejuich begroet zijn in Tilburg. Willem II won op vrijdag al de degradatiekraker tegen RKC Waalwijk en is daarmee deze speelronde sowieso een van de grote winnaars van de strijd onderin. VVV kijkt nu als nummer zestien tegen een achterstand van drie punten aan op Willem II, dat op de veilige vijftiende plek staat.

Het speelweekeinde kan nog dramatischer worden voor VVV, want nummer zeventien FC Emmen en hekkensluiter ADO Den Haag komen zondag nog in actie tegen respectievelijk Heracles Almelo en Fortuna Sittard. Als FC Emmen gelijkspeelt of wint gaan de Drenten over VVV heen in de rangschikking, terwijl ADO bij winst op drie punten kan komen.

Zorgelijk perspectief

Het is een zorgelijk perspectief voor Luhukay en dan bood het vertoonde spel ook nog eens totaal geen aanknopingspunten. Luhukay zal ook geconstateerd hebben dat zijn ploeg zonder de geschorste topscorer Giorgos Giakoumakis geen moment uitzicht had op een resultaat op Het Kasteel. VVV kwam flets voor de dag en met uitzondering van captain Danny Post blonken de Limburgers ook niet uit in strijdlust.

Vreugde bij de spelers van Sparta na de 1-0 van Laros Duarte. Ⓒ HH/ANP

Gedragen door het teruggekeerde publiek voerde Sparta, dat zich anderhalve maand geleden met de zege op VVV in Venlo al zo goed als veilig speelde, vanaf de aftrap direct de boventoon. De thuisploeg legde de degradatiekandidaat uit Venlo zijn wil op en liet het balletje soepel rondgaan. Het enige wat er aan schortte bij Sparta was het uitspelen van doelrijpe kansen. De verdiende voorsprong kwam er wel, maar het was een schlemielige tegengoal die VVV incasseerde. Een schot van Laros Duarte werd van richting veranderd, waardoor VVV-doelman Thorsten Kirschbaum kansloos was.

Het is het soort tegenslag, dat je wel vaker ziet bij ploegen die in een moeilijke periode zitten. VVV dwong ook helemaal niets af om het dubbeltje ook een keer de goede kant op te laten vallen. Jafar Arias, de vervanger van Giakoumakis, wist geen enkele keer gevaarlijk te worden. Sparta-doelman Maduka Okoye beleefde sowieso een heel rustige avond.

Ook na rust bleef Sparta de betere ploeg. Nadat de sterk spelende Tom Beugelsdijk met een kopbal dicht bij de verdiende 2-0 was geweest, was het Bryan Smeets, die het Sparta-publiek voor een tweede keer liet juichen. De thuisploeg kreeg daarna nog volop kansen om de score verder op te voeren, zo raakte ex-VVV-speler Lennart Thy de lat, maar een grotere nederlaag bleef de ploeg van Luhukay bespaard. Vito van Crooij en invaller Anastasios Donis pakten uit frustratie nog gele kaarten, wat de eerste op een schorsing kwam te staan.

Gemakkelijkste programma

Het houvast dat VVV heeft, is dat het van de vijf ploegen onderin het wellicht gemakkelijkste programma heeft. VVV moet weliswaar nog naar de aanstaande kampioen Ajax en Heracles Almelo, maar mag de sleutelwedstrijden tegen mededegradatiekandidaten RKC Waalwijk en FC Emmen in eigen stadion spelen. Dat kan een voordeel zijn, maar dan zal VVV beter moeten gaan spelen en strijdbaarder moeten zijn dan tegen Sparta, want op deze manier gaan de Limburgers dit seizoen geen wedstrijd meer winnen.