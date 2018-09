Fraser 'helemaal niet blij' met voorbereiding richting PSV

"Het feit is dat PSV op dit moment de te kloppen ploeg is", aldus Fraser vrijdagmiddag op de persconferentie in aanloop naar het duel van zondagmiddag (12:30 uur). "In het begin was er nog het idee dat je met PSV niet echt rekening hoefde te houden. Maar ze hebben een omslag gemaakt. Je ziet dat ze, in de goede zin van het woord, een luizenploeg hebben. We hebben vorig jaar ervaren dat ze heel goed vanuit de reactie kunnen spelen."

PSV speelde donderdagvond nog 120 minuten tegen Volendam in de tweede ronde van de KNVB Beker. Vitesse werd in de eerste ronde van de beker uitgeschakeld door de amateurs van Swift en kon deze week dus in alle rust toewerken naar het treffen met de koploper. Fraser had dat liever anders gezien. "Ik ben daar helemaal niet blij mee", aldus de coach van de Arnhemmers die vorig jaar de beker wonnen. "Ik zie het nog steeds als een gemiste kans. Als ik deze dagen naar de bekerwedstrijden kijk, overheerst de pijn."