Harrie Lavreysen vermorzelt zijn rivalen: ’Als hij vol aanzet, breekt de hel los’

GLASGOW - Harrie Lavreysen is de menselijke kanonskogel die niet te stoppen is. Net als Mathieu van der Poel in de wegrace, was hij op de baan een klasse apart. Op zevenmijlslaarzen sloopte de 26-jarige Brabander zijn rivalen, met Nicholas Paul als laatste die dacht Lavreysen te kunnen onttronen als koning van de sprint. Hurricane Harrie vermorzelde ook de droom van de beul uit Trinidad en Tobago. Hij pakte voor de vijfde maal op rij de wereldtitel op de individuele sprint, voor een duizelingwekkend totaal van 13 gouden plakken, en op de keirin lonkt het record aan wereldtitels.

„Harrie is gewoon een beest”, aldus Chris Hoy. Ⓒ ANP/HH