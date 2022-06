Motorwissel Red Bull als gepland: ’Honda levert geweldig werk’

„Door de nieuwe auto’s met het grondvloereffect, leek het ons het beste om een auto met minder luchtweerstand te creëren. Dat komt omdat de manier waarop de vloer nu voor neerwaartse druk zorgt, efficiënter is”, vertelt Red Bulls technisch directeur Pierre Waché. „Ferrari heeft voor een andere opzet gekozen, maar is nog steeds snel. Zo zie je dat je ook deze auto’s op verschillende manieren kan ontwikkelen.”

Verstappen en Pérez nemen in Baku hun tweede motor van het seizoen in gebruik. Zonder straffen mag elke coureur per jaar drie krachtbronnen gebruiken. Waché: „We hebben 22 races, dus je motor moet het zeven of acht weekenden volhouden. De motor is gehomologeerd. Wij hebben ervoor gekozen om de eerste versie tijdens de eerste zeven races te gebruiken, om te zien of er geen problemen mee waren. Honda levert geweldig werk, nu we zien dat zo’n powervolle motor zoveel kilometers kan afleggen. Zonder dat de krachtbron heel veel aan kracht heeft ingeboet. Daar zijn we heel blij mee.”