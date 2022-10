Colbrelli kondigt wielerpensioen aan na gesprek met Eriksen

Colbrelli, winnaar van Parijs-Roubaix in 2021, sprak volgens La Gazzetta Dello Sport onder meer met Christian Eriksen voor hij zijn beslissing nam. Waar Eriksen zijn loopbaan als voetballer wél vervolgde, daar maakt Colbrelli een andere keuze. In het persbericht van zijn ploeg licht hij toe: „Wielrennen is geen voetbal. Op een voetbalveld is, in geval van nood, altijd iemand beschikbaar om te helpen in geval van nood. Als wielrenner ben je, zeker in training, uren achtereen op jezelf aangewezen.”

De Italiaan beseft dat verder leven belangrijker is dan nog langer wielrennen. „Ik won ’De hel van het Noorden’ op legendarische wijze, en dat wil ik mijn kinderen kunnen blijven vertellen.”