Wout Weghorst reddende engel bij Besiktas

De Nederlandse spits maakte in de uitwedstrijd tegen Gaziantep FK in de 86e minuut een achterstand ongedaan: 1-1. Gaziantep was een kwartier eerder op voorsprong gekomen door een treffer van de Braziliaan Joao Figueiredo.

Weghorst, in de kwartfinale van het WK tegen Argentinië twee keer trefzeker voor Oranje, maakte deze week ook al een doelpunt in de bekerwedstrijd van Besiktas tegen Sanliurfaspor (4-2).

Besiktas neemt in de Turkse competitie de zevende plaats in met een achterstand van 6 punten op koploper Fenerbahçe.