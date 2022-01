Afrika Cup: misstap Algerije, zege Nigeria, Guinee-Bissau - Sudan gelijk

Sierra Leone was de mindere, maar weerde zich kranig en had uiteindelijk zelfs de beste kans voor rust. Uiteindelijk ging de kopbal net langs de verkeerde kant van de paal. Na rust dacht het land zelfs op voorsprong te komen, maar de treffer werd geannuleerd wegens buitenspel.

Daarop besloot Algerije - zonder FC Twente-middenvelder Ramiz Zerrouki in de basis - een tandje bij te zetten. Met kunst en vliegwerk werd de gelijke stand gehandhaafd. Zo werd met de keeper al uit positie een schot van dichtbij van Sofiane Bendebka uit de doelmond gegleden.

De druk van Algerije bleef in het restant van de wedstrijd groot, maar de bevrijdende treffer wist de titelverdediger niet af te dwingen. Ook in de blessuretijd stuitte Saïd Benrahma op doelman Mohamed Kamara.

Zo begint Sierra Leone met een stunt aan zijn eerste Afrika Cup sinds 1996.

Nigeria verslaat Egypte

Het toernooi van Egypte en Mohamed Salah is niet zoals gewenst begonnen. De kraker tegen Nigeria eindigde in een 1-0 nederlaag.

De enige goal van de wedstrijd viel al na een halfuur. Kelechi Iheanacho kreeg de bal in het strafschopgebied voor zijn voeten en kon vrij ongehinderd uithalen. Dit deed hij hard en doeltreffend.

Egypte kwam niet best voor de dag en creëerde bar weinig. Zo hoefde Sparta-doelman Maduka Okoye zich geen moment echte zorgen te maken over de dreiging van Salah en de zijnen. Het was eerder een klein wonder dat Nigeria met slechts 1-0 won.

Overigens moet Egypte in staat geacht te worden zich alsnog te plaatsen voor de laatste zestien. Soedan en Guinee-Bissau zijn de andere tegenstanders in de groep.

Guinee-Bissau en Sudan gelijk

In dezelfde groep, poule D, leverde het duel tussen Guinee-Bissau en Sudan geen doelpunten op. In de 82e minuut miste Pelé een strafschop. In de rebound raakte zijn ploeggenoot Piqueti de lat.