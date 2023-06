Demi Schuurs mist finale dubbelspel in Berlijn

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Schuurs mist finale dubbelspel in Berlijn

15:25 uur Demi Schuurs is er niet in geslaagd de finale te bereiken van het dubbelspel bij het toernooi in Berlijn. Met haar Amerikaanse partner Desirae Krawczyk verloor de Nederlandse in de halve eindstrijd met twee keer 6-4 van het Tsjechische koppel Katerina Siniakova/Marketa Vondrousova. Siniakova is de nummer één van de wereld in het dubbelspel.

Schuurs deed vorige week met de Belgische Elise Mertens mee aan het toernooi in Rosmalen. Maar na de eerste ronde moesten ze zich terugtrekken vanwege een rugblessure bij Mertens.

Schuurs en Krawczyk wonnen in april de dubbeltitel bij het toernooi in Stuttgart.

Handboogschutters grijpen naast teambrons op onderdeel recurve

15:16 uur De Nederlandse handboogschutters hebben bij de Europese Spelen in het Poolse Krakau naast de bronzen teammedaille gegrepen op het olympische onderdeel recurve. Senna Roos, Gijs Broeksma en Steve Wijler verloren de strijd om de derde plaats met 6-2 van Zwitserland.

De handboogschutters verloren eerder zaterdag de halve finale van Italië met 5-4. Ze hadden eerder in de kwartfinale met 6-2 gewonnen van Polen.

Duitsland zonder speelsters Bayern München tegen Vietnam

Bondscoach Martina Voss-Tecklenburg van de Duitse voetbalvrouwen zal de speelsters van Bayern München zaterdagavond niet opstellen in de oefenwedstrijd tegen Vietnam.

Bayern München besloot op het laatste moment Klara Bühl, Lina Magull, Carolin Simon and Sydney Lohmann later vrij te geven voor het nationale team. De club zei het viertal te willen beschermen na een lang seizoen.

„Ẃe laten de speelsters nog niet meedoen. Dat heeft geen zin en we willen geen risico nemen met het oog op het WK”, aldus Voss-Tecklenburg.

Duitsland bereidt zich, net als Nederland, voor op het WK dat op 20 juli in Australië en Nieuw-Zeeland begint. In de aanloop naar de voorbereiding ontstonden al problemen omdat meer clubs hun speelsters een week langer rust wilden geven. Maar ze gingen uiteindelijk overstag en gaven de voetbalsters vrij op de eerder afgesproken datum. Bayern München koos toch voor een langere pauze voor de speelsters. Ze sloten zich vrijdag in plaats van dinsdag aan bij de selectie.

Waterpolosters naar halve finales World Cup Super Final

08.27 uur: De Nederlandse waterpolosters hebben bij de World Cup Super Final de halve eindstrijd bereikt. Oranje won in het Amerikaanse Long Beach in de kwartfinales met 15-5 (2-1 4-1 6-0 3-3) van Nieuw-Zeeland. In de strijd om een plek in de finale neem de ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis het op tegen Spanje.

De Nederlandse vrouwen hadden na de eerste periode nog een bescheiden voorsprong. In de tweede periode liep Oranje verder uit en nam met zes doelpunten in de derde periode definitief afstand. Simone van de Kraats en Brigitte Sleeking maakten beiden drie doelpunten. Sabrina van der Sloot en Marit van der Weijden scoorden twee keer.

„We zijn iets minder scherp begonnen vandaag, maar ben tevreden over het spel in de tweede helft van de wedstrijd. Toen waren we meer consistent in de verdediging en sneller in de omschakeling. Bovendien was de passing een stuk beter”, zei Doudesis na afloop.

Nederland treft met Spanje de winnaar van het toernooi van vorig jaar. De titelverdediger won met 12-5 van Italië. De andere halve finale gaat tussen Amerika en Hongarije.