Waterpoloërs verslaan ook Portugal en plaatsen zich voor het EK

AMERSFOORT (ANP) - De Nederlandse waterpolomannen hebben zich geplaatst voor het Europees kampioenschap van begin volgend jaar in Netanya in Israël. Het team van bondscoach Harry van der Meer versloeg in de Amerena in Amersfoort Portugal in de tweede wedstrijd in het kwalificatietoernooi met 19-9. Een dag eerder had Oranje al met 29-5 van Polen gewonnen.

Guus van IJperen was met zeven doelpunten de meest trefzekere speler aan de kant van het Nederlandse team. Jorn Winkelhorst, Flemming Kastrop, Kas te Riele, Jesse Nispeling, Jorn Muller scoorden allemaal twee keer. Tim de Mey en Tom de Weerd maakten beiden één doelpunt.

Oranje sluit het kwalificatietoernooi zondag af tegen Litouwen. Het EK is van 3 tot en met 16 januari.

Amazone Scholtens wint Grand Prix Special op CHIO Rotterdam

22.09 uur: Amazone Emmelie Scholtens heeft op CHIO Rotterdam opzien gebaard door de Grand Prix Special te winnen. Ze kwam met haar hengst Indian Rock uit op een score van 75,575 procent, een persoonlijk record. Daarmee hield ze de Française Pauline Basquin (73,468 procent) en de Brit Andrew Gould (72,170 procent) achter zich.

„Ik kan niet anders dan mega, mega trots zijn. Ik zei net nog tegen de bondscoach dat ik iedere keer maar een half uurtje heb gereden thuis, en dan weer een dagje niet”, zei de 37 jaar oude Scholtens. „Ik merk dat we allebei nog een beetje conditie missen. Ik voelde dat hij wat vermoeidheid in de benen had, maar dat is niet zo verwonderlijk gezien onze voorbereiding. Indian Rock doet zo zijn best en het is zo’n moeilijke tijd geweest. Deze overwinning voelt heel goed en maakt veel emoties los.”

Scholtens maakte donderdag haar rentree in de ring. Ze onderging begin dit jaar een knie-operatie.

Nederlandse meerkamptitels turnen Schmidt en Visser

21.39 uur: Casimir Schmidt en Naomi Visser hebben bij de Nederlandse kampioenschappen turnen de meerkamptitels gewonnen. Voor beiden is het de derde Nederlandse meerkamptitel uit hun loopbaan.

Schmidt kwam tot 82,650 punten en bleef daarmee Jordi Hagenaar (81,000) voor. Hagenaar, die vorig jaar nog de titel greep, kwam op voltige ten val en verloor daardoor een vol punt.

Bart Deurloo, die zijn comeback in wedstrijdverband maakte, greep ondanks een val op voltige het brons (79,300). Deurloo kwam begin deze maand terug op zijn besluit om te stoppen en maakte in Rotterdam zijn vervroegde rentree. De tweevoudig olympiër kondigde begin februari zijn afscheid aan en werkte sindsdien als coach binnen de Nederlandse mannenselectie, maar liet begin deze maand weten dat hij wellicht toch te vroeg gestopt was.

Bij de vrouwen was Visser, na eerdere titels in 2022 en 2019, opnieuw de beste (52,966). De titelverdedigster kende weliswaar een val op brug, maar turnde verder een stabiele wedstrijd. Visser bleef Vera van Pol (50,534) en Floor Slooff (50,500) voor.

Bij het trampolinespringen gingen de Nederlandse titels bij het synchroonspringen zaterdag naar Jorja Visser en Madelief Wijkstra (vrouwen) en Milco Abrahams en Luuk Swinkels (mannen). De springers strijden zondag nog om de individuele titels.

Zondag staan de toestelfinales voor de mannen en vrouwen op het programma. Daarbij komen de beste zes turners en turnsters per toestel in actie.

Wimbledon-finalist Kyrgios zegt ook af voor grastoernooi Mallorca

20.28 uur: De Australische tennisser Nick Kyrgios heeft zich ook afgemeld voor het grastoernooi van Mallorca. Het toernooi op het Spaanse eiland geldt als laatste voorbereidingstoernooi voor Wimbledon, dat over negen dagen begint.

Vorig jaar haalde de 28-jarige Kyrgios de finale op Wimbledon. De nummer 31 van de wereld verloor toen van de Serviër Novak Djokovic.

Kyrgios speelde dit jaar pas één wedstrijd. Half juni verloor hij in de openingsronde van het grastoernooi van Stuttgart van de Chinees Wu Yibing.

Vrijdag meldde ook Tallon Griekspoor zich af voor het toernooi van Mallorca.

Synchroonzwemsters bij Europese Spelen vijfde op vrije kür

20.09 uur: Synchroonzwemsters Marloes Steenbeek en Bregje de Brouwer zijn bij de Europese Spelen in Polen als vijfde geëindigd op de vrije kür. Het Nederlandse koppel kwam in de finale van het toernooi, dat ook als Europees kampioenschap geldt, uit op een score van 196,5523 punten.

De Oostenrijkse tweeling Anna-Maria en Eirini-Marina Alexandri, die zich met de hoogste score had geplaatst voor de finale, pakte ook de titel. Het koppel kwam in het nabij Krakau gelegen Aquatics Centre in Oswiecim tot een score van 255,9501. Het zilver was voor het koppel uit Oekraïne en het Britse duo pakte het brons.

Steenbeek en De Brouwer hadden eerder op de Europese Spelen de zilveren medaille veroverd bij de technische uitvoering. Het duo moest toen het goud ook laten aan de Oostenrijkse tweeling Alexandri.

De Brouwer kwam twee jaar geleden op de Olympische Spelen in Tokio uit met haar zus Noortje, die daarna geblesseerd raakte en werd vervangen door Steenbeek. Noortje de Brouwer is inmiddels na een lange revalidatieperiode voldoende hersteld en was in Krakau aanwezig als reserve.

Podiumplaatsen voor BMX-zussen Smulders in wereldbeker Papendal

19.50 uur: BMX’sters Laura en Merel Smulders hebben in de eerste van twee wereldbekerwedstrijden op Papendal respectievelijk zilver en brons gepakt. De Gelderse zussen, beiden al in het bezit van olympisch brons, moesten in de finale de Australische Saya Sakakibara voor zich dulden.

Bij de mannen bleven de Nederlanders buiten de podiumplaatsen. Olympisch kampioen Niek Kimmann werd zesde in de finale, zijn landgenoot Dave van der Burg zevende. De zege was voor de Fransman Romain Mahieu, in het eerste wereldbekerweekeinde in het Turkse Sakarya ook al winnaar van een manche. Hij hield zijn landgenoot Arthur Pilard en de Colombiaan Diego Alejandro Arboleda achter zich.

Zondag volgt in Arnhem de vierde wereldbekerwedstrijd.

Volleyballers Oranje in vijf sets langs Iran in Nations League

19.23 uur: De volleyballers van Oranje hebben in de Nations League een zwaarbevochten zege geboekt op Iran. In Rotterdam werd het 16-25 25-16 21-25 25-17 15-10 voor het team van bondscoach Roberto Piazza.

Voor Nederland was het de derde wedstrijd van de tweede week van de Nations League. Oranje begon de reeks in eigen land met een 3-0-zege op China, maar verloor donderdag met 3-2 van Polen.

Zondag speelt Oranje nog tegen Servië. Vervolgens verplaatst de Nations League zich naar de Filipijnen.

Schuurs mist finale dubbelspel in Berlijn

15:25 uur Demi Schuurs is er niet in geslaagd de finale te bereiken van het dubbelspel bij het toernooi in Berlijn. Met haar Amerikaanse partner Desirae Krawczyk verloor de Nederlandse in de halve eindstrijd met twee keer 6-4 van het Tsjechische koppel Katerina Siniakova/Marketa Vondrousova. Siniakova is de nummer één van de wereld in het dubbelspel.

Schuurs deed vorige week met de Belgische Elise Mertens mee aan het toernooi in Rosmalen. Maar na de eerste ronde moesten ze zich terugtrekken vanwege een rugblessure bij Mertens.

Schuurs en Krawczyk wonnen in april de dubbeltitel bij het toernooi in Stuttgart.

Handboogschutters grijpen naast teambrons op onderdeel recurve

15:16 uur De Nederlandse handboogschutters hebben bij de Europese Spelen in het Poolse Krakau naast de bronzen teammedaille gegrepen op het olympische onderdeel recurve. Senna Roos, Gijs Broeksma en Steve Wijler verloren de strijd om de derde plaats met 6-2 van Zwitserland.

De handboogschutters verloren eerder zaterdag de halve finale van Italië met 5-4. Ze hadden eerder in de kwartfinale met 6-2 gewonnen van Polen.

Duitsland zonder speelsters Bayern München tegen Vietnam

Bondscoach Martina Voss-Tecklenburg van de Duitse voetbalvrouwen zal de speelsters van Bayern München zaterdagavond niet opstellen in de oefenwedstrijd tegen Vietnam.

Bayern München besloot op het laatste moment Klara Bühl, Lina Magull, Carolin Simon and Sydney Lohmann later vrij te geven voor het nationale team. De club zei het viertal te willen beschermen na een lang seizoen.

„Ẃe laten de speelsters nog niet meedoen. Dat heeft geen zin en we willen geen risico nemen met het oog op het WK”, aldus Voss-Tecklenburg.

Duitsland bereidt zich, net als Nederland, voor op het WK dat op 20 juli in Australië en Nieuw-Zeeland begint. In de aanloop naar de voorbereiding ontstonden al problemen omdat meer clubs hun speelsters een week langer rust wilden geven. Maar ze gingen uiteindelijk overstag en gaven de voetbalsters vrij op de eerder afgesproken datum. Bayern München koos toch voor een langere pauze voor de speelsters. Ze sloten zich vrijdag in plaats van dinsdag aan bij de selectie.

Waterpolosters naar halve finales World Cup Super Final

08.27 uur: De Nederlandse waterpolosters hebben bij de World Cup Super Final de halve eindstrijd bereikt. Oranje won in het Amerikaanse Long Beach in de kwartfinales met 15-5 (2-1 4-1 6-0 3-3) van Nieuw-Zeeland. In de strijd om een plek in de finale neem de ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis het op tegen Spanje.

De Nederlandse vrouwen hadden na de eerste periode nog een bescheiden voorsprong. In de tweede periode liep Oranje verder uit en nam met zes doelpunten in de derde periode definitief afstand. Simone van de Kraats en Brigitte Sleeking maakten beiden drie doelpunten. Sabrina van der Sloot en Marit van der Weijden scoorden twee keer.

„We zijn iets minder scherp begonnen vandaag, maar ben tevreden over het spel in de tweede helft van de wedstrijd. Toen waren we meer consistent in de verdediging en sneller in de omschakeling. Bovendien was de passing een stuk beter”, zei Doudesis na afloop.

Nederland treft met Spanje de winnaar van het toernooi van vorig jaar. De titelverdediger won met 12-5 van Italië. De andere halve finale gaat tussen Amerika en Hongarije.