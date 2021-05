’Nep-Brinkman’ sleept hockeyers Bloemendaal naar NK-finale

Bloemendaal is zo’n ploeg die de opponent het idee kan geven dat er wat te halen valt, maar als puntje bij paaltje komt zeer lastig is te verslaan. Slechts één club slaagde er in de reguliere competitie in de Mussen er onder te krijgen: Den Bosch.

Datzelfde Den Bosch was in de play-offs tweemaal in staat om ’het andere Oranje’ een helft lang bij te houden, om vervolgens na een bezoek aan de kleedkamers onder de voet te worden gelopen. Neem woensdagavond: de geel-zwarte brigade begon in de thuiswedstrijd na een 1-0 voorsprong en gunstig spelbeeld te geloven in een stunt, maar na het laatste fluitsignaal stond er toch echt 1-5 op het scorebord.

POWERHOUSE

Ook zaterdagmiddag was de Brabantse formatie, die de play-offs dankzij een knappe inhaalrace ten koste van HGC en Pinoké had bereikt, bijna een helft lang de gelijke van de titelhouder, waar de Duitse spits Florian Fuchs met hamstringklachten ontbrak. Totdat de thuisclub een strafcorner kreeg, die hard en laag door Jasper Brinkman op de plank werd gepusht (1-0).

Roelant Oltmans ontmoet met Kampong in de finale Bloemendaal, de club waar hij in de jaren tachtig als coach doorbrak. Ⓒ Getty Images

Brinkman is achter Tim Swaen de tweede cornerschutter van Bloemendaal, maar doordat Swaen aan het einde van het eerste kwart lichtgeblesseerd was uitgevallen, mocht hij op de kop van de cirkel plaatsnemen. Dat leverde uiteindelijk twee voltreffers op: het eerste en laatste doelpunt van de ploeg van Rick Mathijssen, die in zijn eerste seizoen indruk maakt als hoofdcoach. Begin april veroverde zijn ploeg de Europese titel.

BOKSEN EN JUDO

Maar Brinkman dus, Jasper Brinkman (25). De verdediger annex middenvelder was in het thuisduel met Den Bosch een van de grote animatoren aan de zijde van de Mussen. Brinkman, sinds de D’tjes actief op de Zomerzorglaan, was een stoorzender voor de Brabantse aanvallers en leverde ook aanvallend veel power, zoals ook de weer van een schouderblessure herstelde Floris Wortelboer. Bij Bloemendaal is de ziekenboeg aardig leeggestroomd, daar ook goaltjesdief Roel Bovendeert in de play-offs zijn rentree maakte.

Wortelboer en Bovendeert, beiden geblesseerd aan hun schouder, waren geruime tijd de zorgenkindjes van het Bloemendaalse sterrenensemble. Maar op onorthodoxe wijze werd het duo klaargestoomd voor de strijd om de landstitel. Fysiotherapeut Marc Jansen joeg de twee internationals over de kling, liet ze judoën, honkballen én (tegen elkaar) boksen en kreeg ze zo topfit aan de start van de play-offs.

EIGEN KWEEK

Toch waren het niet de ’bekende’ jongens die Bloemendaal in het tweede duel met Den Bosch naar de finale loodsten, maar de spelers met een bescheidener staat van dienst. Niet Thierry Brinkman, de international die een WK-finale speelde, zoon van legende Jacques Brinkman, maar de andere Brinkman.

Jasper Brinkmaker, de maker van twee Bloemendaalse strafcorners Ⓒ Getty Images

Het moet de jeugdopleiders van de club goed hebben gedaan dat twee jongens van de club als mannen van de wedstrijd konden worden aangewezen: de ’nep-Brinkman’ dus, en Maurits Visser. De goalie liet met gelikt keeperswerk zien waarom hij onlangs door bondscoach Max Caldas tot tweede Oranje-doelman is gepromoveerd.

KAMPONG

De finale wordt een strijd tussen Bloemendaal, de winnaar van de reguliere competitie, en runner-up Kampong. De Utrechters rekenden in tweeën af met Rotterdam. Daar zullen sommige Rotterdammers nog wel wat slapeloze nachten van hebben.

Neem Tjep Hoedemakers, die in het tweede kwart een kans voor open doel miste. Of Olivier Hortensius, die een voorzet van Guus Jansen net naast tipte. En anders wel Thijs van Dam die oog in oog met David Harte de bal hard op de Ierse goalie speelde, waar een tikje op de vogelvrij staande Hoedemakers wellicht een betere optie was geweest.

MASKER JANSSEN

En wie dit soort kansen mist, krijgt tegen een klasseploeg als Kampong, waar Sander de Wijn sterk speelde en Jip Janssen met masker een voorzichtige rentree maakte na zijn oogblessure, de deksel op zijn neus. Het was een wat knullige goal, het intikkertje van Ties Ceulemans bij de tweede paal, maar ook knullige goals tellen. Wat heet, de treffer was de enige van de wedstrijd (1-0), na de 0-3 in Rotterdam goed voor de finaleplaats van Kampong.

Komende donderdagmiddag (14.30 uur) wordt in Utrecht het eerste finaleduel gespeeld. Twee dagen later volgt in Bloemendaal de return (16.00 uur). Mocht er dan nog geen beslissing zijn gevallen in de best of three-finale, dan volgt er bij Bloemendaal op zondag 16 mei (16.00 uur) een beslissingswedstrijd.