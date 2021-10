Manchester City steekt mishandelde fan hart onder de riem met speciaal shirt

Zaterdag warmden de spelers op met hetzelfde shirt van Pep Guardiola naar aanleiding van de wedstrijd tegen Brighton.

Hij is nog altijd niet ontwaakt uit zijn coma, Manchester City-fan Guido De Pauw uit Ninove. De dokters vermoeden dat de man ook blijvende hersenschade zal overhouden aan de aanval door vijf Club Brugge-fans. Toen De Pauw dinsdagavond na de wedstrijd Club Brugge-Manchester City in de shop van de snelwegparkeerplaats in Drongen een broodje wilde kopen, namen de vijf zijn City-sjaal af. Toen hij zijn sjaal terugeiste, sloeg een Club-supporter hem neer.

De man kan dus alle steun gebruiken en dat besefte ook Pep Guardiola. De trainer van de Engelse topclub verscheen vrijdag met een speciaal gemaakt T-shirt op zijn persconferentie.

Aymeric Laporte Ⓒ Pro Shots

De Catalaan liet weten dat hij de beste wensen heeft verstuurd naar De Pauw en dat de Belg en zijn familie de volle steun hebben van iedereen bij Man City.

„We zijn vrij optimistisch”, aldus Guardiola. „In de laatste uren is hij beter geworden. Hij krijgt alle steun vanuit de club aangaande het onderzoek. En een dikke knuffel voor hem en zijn familie. We hopen dat hij snel weer in het Etihad Stadium zal zijn om ons te volgen. Hopelijk gebeurt dit niet nog eens. Het is moeilijk om te begrijpen dat mensen naar een voetbalwedstrijd gaan kijken om dan achteraf zo’n vreselijke dingen te doen. Hopelijk doen ze in Brugge een correct onderzoek en wordt er actie ondernomen tegen de mensen die dit veroorzaakt hebben.”

Ook spelers steunen supporter

Naast Guardiola hebben ook de spelers van Manchester City vrijdag op sociale media een boodschap van steun ingesproken voor Guido.

„We denken allemaal aan je, blijf vechten”, zei middenvelder Ilkay Gündogan. „We hebben je nieuws gehoord. We staan samen. Blijf vechten en dan kom je erbovenop”, aldus verdediger Nathan Aké. Zijn collega achterin Ruben Dias vroeg de supporter „te blijven vechten.” „We denken allemaal aan je.” Bernardo Silva zei dat de hele ploeg duimde voor zijn herstel. „Blijf sterk”, eindigde Rodri. „Je komt sterker terug.”

De politie pakte in de nacht van dinsdag op woensdag vijf personen op. Ze werden woensdag verhoord, maar er was nog onduidelijkheid over het aandeel van elk van hen. Alle vijf verdachten moesten een nacht in de cel blijven en ze verschenen in de loop van donderdag voor de onderzoeksrechter in Gent. Drie verdachten werden ervan beschuldigd de man hulpeloos achter te hebben gelaten, maar vrijgelaten onder voorwaarden, met onder meer een verbod om voetbalmatchen bij te wonen. De man die de agressie pleegde en de man die de sjaal afnam, werden aangehouden door de onderzoeksrechter.

Bron: Het Nieuwsblad