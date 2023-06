Hockeyers verslaan Nieuw-Zeeland en kunnen Pro League nog winnen

Voor Nederland was het de achtste overwinning in de Pro League. De hockeyers spelen nog twee keer tegen olympisch kampioen België. Winnen ze die wedstrijden dan kunnen ze de eindzege in de Pro League nog pakken. De hockeysters van bondscoach Paul van Ass hebben zich al verzekerd van de eindzege in de landencompetitie.

Koen Beijen zette Oranje in de 12e minuut op voorsprong op aangeven van Thijs van Dam. Kort daarop maakte Jaïr van der Horst het tweede doelpunt. Nieuw-Zeeland kwam via een treffer van Dylan Thomas terug tot 2-1 in het derde kwart, maar Oranje scoorde in het vierde kwart nog twee keer. Jip Janssen verzilverde een strafcorner en Jasper Brinkman bepaalde de eindstand uit een strafbal.

Oranje speelde in de afgelopen weken veel wedstrijden in de Pro League en klom gaandeweg in de stand, waarin ze nu nog derde staan op 3 punten van Groot-Brittannië en 1 punt van India. „Als je verder komt, ga je toch met een schuin oog naar de stand kijken”, zei bondscoach Delmee bij Ziggo Sport. „Wedstrijden tegen Duitsland zijn speciaal, maar wedstrijden volgende week tegen België ook. Zij willen winnen en wij willen winnen. We gaan nog twee potjes knallen.”