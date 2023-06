Middelkoop verspeelt eerste kans op finaleplek Roland Garros

Voor Middelkoop was het de eerste van twee halve finales op het grandslamtoernooi in Parijs. De 39-jarige tennisser staat met zijn Duitse partner Andreas Mies ook nog in de halve finale van het mannendubbel tegen de Belgen Sander Gillé en Joran Vliegen.

Sutjiadi vormde in Parijs juist weer een koppel met Sato in het vrouwendubbel. Het duo werd in de vierde ronde gediskwalificeerd nadat Kato per ongeluk een ballenmeisje had geraakt. De Japanse sloeg de bal weg toen ze een punt had gemaakt, maar die bal kwam achter op het hoofd van het meisje terecht.

