UEFA wil Champions League en Europa League in zomer uitspelen

Inmiddels werken deze drie organisaties samen aan drie scenario’s voor het resterende seizoensgedeelte om zo min mogelijke financiële schade te lijden. Uitspelen van de CL en EL is daarin verankerd en scheelt de UEFA zo’n 350 miljoen euro. Vanwege een waterdicht televisiecontract in Nederland is FOX Sports verplicht het laatste gedeelte van zo’n 22 miljoen euro te betalen als de KNVB besluit de competitie te stoppen. Clubs waaronder Ajax, PSV en AZ hebben de voetbalbond dit inmiddels geadviseerd.

BEGIN JUNI Volgens het eerste scenario van UEFA, ECA en EL beginnen de nationale competities begin juni tot eind juli mits het coronavirus dit toestaat. De internationale competities starten dan half juni tot en met begin augustus en vervolgens start half augustus het seizoen 2020/’21.

HALF JUNI Bij scenario twee worden de nationale competities half juni hervat en uitgespeeld tot uiterlijk begin augustus en volgen daarna de internationale competities tot eind augustus. Het seizoen 2020/’21 zou dan half september aanvangen.

ANNULEREN Het derde scenario is annuleren als twee voorgaande scenario’s niet mogelijk zijn. Intussen zoeken partijen samen met de FIFA naar een oplossing om aflopende contracten per 30 juni op te lossen. Spelers zouden dan na 30 juni tijdelijk bij hun oude werkgever kunnen blijven spelen. Partijen sluiten uit dat spelers de huidige lopende competitie uitspelen voor hun nieuwe club.