Premium Het beste van De Telegraaf

‘Naar Liverpool of Real gaan heeft geen zin’ Wormuth voelt vreugde boven pijn in Groningen

Door Robin Jongmans Kopieer naar clipboard

Trainer Frank Wormuth en technisch directeur Mark-Jan Fledderus starten vrolijk aan hun samenwerking bij FC Groningen. Ⓒ PRO SHOTS

GRONINGEN - Frank Wormuth (61) is gepresenteerd als trainer van FC Groningen. Op de wond die Heracles Almelo heet, waar hij pal voor de cruciale play-offs tegen degradatie werd ontslagen, zit een grote pleister met het logo van zijn nieuwe club. Maar vraag er niet naar, want dan begint het daaronder te branden. „Het is alsof je kind van je wordt afgenomen”, aldus de vergevingsgezinde trainer, voor wie de laatste plaatsen nu uit zicht moeten blijven en de jacht op Europees voetbal begint.