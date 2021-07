Noussair Mazraoui is terug in München: ’Nu mag ik het geluk wel eens hebben’

Noussair Mazraoui hoopt op een eindelijk blessurevrij seizoen. Ⓒ AJAX IMAGES/JASPER RUHE

AMSTERDAM - Het is bijna drie jaar geleden dat Noussair Mazraoui (23) de voetbalwereld betoverde. In zijn tweede Champions League-wedstrijd ooit, op 2 oktober 2018 bij Bayern München (1-1), tekende de rechtsback van Ajax voor de gelijkmaker en maakte hij een verpletterende indruk. Vandaag keert de Marokkaanse international voor een oefenduel met Bayern (16.30 uur) terug in de Allianz Arena, waar hij op zoek gaat naar de magie van toen. „Dit moet absoluut mijn seizoen worden. Ik verheug me erop en ben supergemotiveerd.”