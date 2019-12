’Van Dijk beste verdediger aller tijden’

Virgil van Dijk is bezig aan een succesvolle periode met Oranje. Ⓒ Reuters

„We leggen ons niet neer bij de suprematie van het Nederlands elftal, maar je moet eerlijk zijn: het wordt moeilijk voor ons om deze groep te winnen. Nederland is de favoriet en mag tevens drie duels in Amsterdam spelen. Of dat eerlijk is? Het is zoals het is. We moeten het ermee doen.”