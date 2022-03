Sport Kort: Thomas Müller wil langer bij Bayern München blijven

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Thomas Müller wil langer bij Bayern München blijven

15:50 uur Thomas Müller wil zijn contract bij Bayern München graag tot de zomer van 2025 verlengen. Dat vertelde hij woensdag op het trainingskamp van de Duitse nationale ploeg voor de oefenduels met Israël en het Nederlands elftal.

„Ik sta tot 2023 onder contract bij Bayern München en wil nog twee jaar op het hoogste niveau blijven spelen”, zei hij. „We moeten dus maar eens kijken wat daaruit komt.”

De 32-jarige Müller keerde vorig jaar terug in de nationale ploeg van Duitsland, na afwezigheid van twee jaar. Hij wil eind dit jaar in Qatar voor de vierde keer aan een WK deelnemen. „Zolang ik voldoe aan de eisen wil ik door blijven gaan”, zei de 110-voudig international die in 2014 met Duitsland wereldkampioen werd.

Verenigd Koninkrijk en Ierland willen EK voetbal in 2028 houden

13:40 uur Engeland, Noord-Ierland, Ierland, Schotland en Wales hebben woensdag aan de Europese voetbalbond UEFA laten weten dat ze gezamenlijk het EK voetbal van 2028 willen houden. De regeringen van vier van de vijf landen steunen het project. Politici van Noord-Ierland blijven het proces nauwlettend volgen.

„Wij geloven dat EURO 2028 een van de grootste sportevenementen zou zijn die ooit in het Verenigd Koninkrijk en Ierland zijn gehouden”, laten de voetbalbonden van de vijf landen weten.

Het EK voetbal wordt in 2024 in Duitsland gespeeld.

ZLM Tour heeft met rit in Limburg etappeschema rond

13:26 uur De ZLM Tour doet in juni opnieuw de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg aan. De organisatie van de vijfdaagse wielerkoers, waar in het verleden met name ploegen met sprinters zich voorbereidden op de Tour de France, gaf woensdag als laatste de route van de derde etappe prijs. Die voert over een heuvelachtig parcours in Limburg van Heythuysen naar Buchten.

Eerder werd al bekend dat de eerste twee dagen zich in Zeeland afspelen en het slotweekend volledig in Noord-Brabant is. De ZLM Tour begint op 8 juni in Kapelle. Door corona werd de wedstrijd de afgelopen twee jaar niet verreden. In 2019 wisten onder anderen Dylan Groenewegen en de Australiër Caleb Ewan etappes te winnen. Mike Teunissen is de laatste eindwinnaar.

Organisator Libéma Profcycling meldde een driejarige overeenkomst te zijn aangegaan met het Wielercomité van Buchten, dat ook in 2023 en 2024 finishplaats zal zijn.

Kunstrijdster Van Zundert kwalificeert zich voor vrije kür op WK

13:16 uur Lindsay van Zundert heeft zich bij de wereldkampioenschappen kunstrijden in het Franse Montpellier gekwalificeerd voor de vrije kür van vrijdag. Daarvoor was woensdag een plaats bij de beste 24 op de korte kür nodig. De 17-jarige Brabantse wist toen elf van de 33 deelneemsters in actie waren gekomen dat haar score van 58,49 toereikend zou zijn.

Van Zundert, die uitkwam in de tweede van zes startgroepen, was toen ze in actie was gekomen goed voor de tweede score. Alleen de Georgische Anastasia Goebanova had op dat moment een duidelijk betere score: 62,59. Nadat de elfde deelneemster niet aan de score van de Nederlandse was gekomen, was al zeker dat Van Zundert geplaatst is voor de vrije kür.

Van Zundert bleef in Montpellier een fractie onder haar score op de Winterspelen van Beijing, waar ze uitkwam op 59,24, een persoonlijk record. Op de Spelen was dat voldoende voor het bereiken van de vrije kür waarna ze als achttiende eindigde.

Van Zundert, afkomstig uit Etten-Leur, eindigde vorig jaar op de WK in Stockholm als zestiende. Toen plaatste ze zich als 24e voor de vrije kür. Door die prestatie werd ze de eerste Nederlandse kunstrijdster op de Spelen sinds Dianne de Leeuw in 1976 in Innsbruck.

In januari van dit jaar wist Van Zundert zich bij de EK in Tallinn niet te plaatsen voor de vrije kür. Ze kwam op de korte kür niet verder dan de 27e plek.

Duitsland mist Gnabry in oefenduel met Nederlands elftal

11.51 uur: Serge Gnabry mist dinsdagavond de oefeninterland van Duitsland tegen het Nederlands elftal in de Johan Cruijff ArenA. De aanvaller van Bayern München voelde zich woensdag grieperig en heeft het trainingskamp van de nationale ploeg verlaten.

Bondscoach Hansi Flick heeft aanvaller Julian Brandt van Borussia Dortmund als vervanger van Gnabry opgeroepen. Joshua Kimmich traint ook nog niet mee met Duitsland. De voetballer van Bayern München ontbreekt vanwege de geboorte van zijn derde kind.

Flick traint woensdag met 22 internationals in het stadion van Eintracht Frankfurt. Brandt meldt zich woensdagmiddag in het trainingskamp van Duitsland.

ING blijft tot 2028 hoofdsponsor van Nederlands voetbal

09.01 uur: De KNVB en hoofdsponsor ING hebben hun samenwerkingsovereenkomst tot en met 2028 verlengd. De bank wil de komende jaren het vrouwenvoetbal verder ontwikkelen en blijft amateurclubs ondersteunen.

De KNVB werkt al ruim 25 jaar samen met ING. De bank leverde onder meer een bijdrage aan de populariteit van het vrouwenvoetbal en G-voetbal. ING helpt ook 550 amateurclubs. De bank adviseert die verenigingen onder meer hoe ze gezond kunnen blijven na zware seizoenen vanwege corona.

„Voetbal verbindt in Nederland 1,2 miljoen voetballers en nog veel meer liefhebbers”, reageert bondsvoorzitter Just Spee van de KNVB op de nieuwe verbintenis met ING. „De KNVB heeft als doelstelling dat iedereen op elk niveau een leven lang kan genieten van het voetbal. Iedereen is welkom en mag meedoen en meegenieten, van jong tot oud en van recreant tot de wereldtop. Wij zijn heel trots op zo’n trouwe en gecommitteerde partner als ING en kijken uit naar onze verlengde samenwerking.”

„In 2020 hebben we met de KNVB de ambitie uitgesproken om het meiden- en vrouwenvoetbal nog meer te integreren in de voetbalwereld”, weet directeur Ruud van Dusschoten van ING in Nederland. „Met als gezamenlijk doel een groei van 25 procent naar 200.000 vrouwelijke KNVB-leden en 25 procent meer vrouwelijk kader bij amateurclubs. We blijven ons volop inzetten om die doelstellingen te behalen. Afgelopen jaar zijn we bijvoorbeeld met zestig nieuwe voetbalverenigingen de samenwerking aangegaan om het meiden- en vrouwenvoetbal verder te ontwikkelen.”

Milwaukee Bucks veel te sterk voor Chicago Bulls

08.50 uur: Met Giannis Antetokounmpo weer in de ploeg waren de basketballers van Milwaukee Bucks dinsdag duidelijk te sterk voor Chicago Bulls: 126-98. De Griek, die zaterdag wegens knieproblemen ontbrak en zijn ploeg zag verliezen van Minnesota Timberwolves, kwam tot 25 punten, 17 rebounds en 5 assists.

Topschutter aan de kant van Milwaukee was Jrue Holiday met 27 punten. Liefst zeven spelers van de thuisploeg bereikten dubbele cijfers. De Bucks staan tweede in de Eastern Conference achter Miami Heat, dat niet in actie kwam.

Golden State Warriors verloor voor de derde keer op rij, voor de tweede keer zonder de geblesseerde sterspeler Stephen Curry. Orlando Magic profiteerde van diens afwezigheid: 94-90. De Warriors staan derde in de Western Conference, achter Phoenix Suns en Memphis Grizzlies.

Botic van de Zandschulp begint tegen Michail Koekoesjkin

07.35 uur: Botic van de Zandschulp treft in de eerste ronde van het masterstoernooi van Miami de Kazach Michail Koekoesjkin. De nummer 159 van de wereld bereikte in Florida via de kwalificaties het hoofdtoernooi. Van de Zandschulp staat 42e op de wereldranglijst.

Eerder was al bekend dat de Veenendaler bij winst in de tweede ronde uitkomt tegen de Amerikaan Taylor Fritz. De winnaar van het toernooi van Indian Wells afgelopen zondag heeft een bye in de eerste ronde.

Tallon Griekspoor wist al wie zijn tegenstander is in Miami. Hij neemt het woensdag (17.00 uur Nederlandse tijd) in de eerste ronde op tegen de Argentijn Francisco Cerúndolo.