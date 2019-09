Ahoy ook in 2020 gastheer Premier League Darts

De achtste en negende speelronde van de competitie, met de tien beste spelers van profbond PDC, zijn op 25 en 26 maart in Ahoy.

Dit jaar was Rotterdam, eveneens eind maart, ook een van de steden waar in de Premier League gespeeld werd. Raymond van Barneveld verloor toen met grote cijfers van landgenoot Michael van Gerwen en kondigde daarna aan per direct te stoppen. Van Barneveld kwam op dat besluit terug en wil in december op het WK afscheid nemen.

De Premier League Darts begint volgend jaar op 6 februari in Aberdeen.