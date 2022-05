Nyck de Vries debuteert vrijdag namens Williams in Formule 1

In de nieuwe Formule 1-reglementen staat dat elk team gedurende een seizoen minimaal twee keer een rookie moet inzetten tijdens een trainingssessie. De Vries (27) is reservecoureur van Mercedes, dat onder meer de motoren levert aan het team van Williams. Afgelopen jaar was de coureur ook in beeld om George Russell op te volgen bij de renstal, maar de keuze viel toen op Albon. Die stapt later op vrijdag weer in de FW44 voor de tweede training, naast teamgenoot Nicholas Latifi.

,,Ten eerste wil ik Williams heel erg bedanken voor de kans om in de eerste training te rijden”, aldus De Vries, die zondag nog een Formule E-race won in Berlijn. ,,Het is geweldig voor mij om het team te leren kennen en de FW44 te besturen, en ook voor mezelf om de baan op te mogen tijdens een Formule 1-weekend. De voorbereiding op de test verloopt tot nu toe goed en het team heeft me ongelooflijk gesteund. Ik kijk erg uit naar de hele ervaring in Spanje.”

Voor De Vries is het zijn debuut tijdens een officiële sessie in een Formule 1-weekeinde. Eerder kwam hij namens Mercedes wel uit tijdens de afsluitende testdagen in Abu Dhabi, eind 2020 en 2021.