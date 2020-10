Max Verstappen kort achter Mercedes in laatste training

Verstappen was anderhalve tiende van een seconde langzamer dan Bottas, maar reed die tijd wel op de medium-band in plaats van het zachtst beschikbare rubber. De Nederlander ging in de slotfase nog wel naar buiten op de zachtste band, maar slaagde er niet in om zijn tijd te verbeteren.

De Red Bull-coureur stelde tijdens de trainingssessie op het circuit van Portimão dat hij veel topsnelheid verloor op het rechte stuk. Zijn engineer vermoedde dat dat wellicht door de wind kwam in de Algarve. Verstappen grapte daarop: „Dat moet dan wel een orkaan zijn.” Zijn teamgenoot Alexander Albon klaagde over het gebrek aan grip, een euvel dat vaker terugkomt op het nieuwe asfalt in Portugal.

Albon noteerde de vijfde tijd, achter AlphaTauri-coureur Pierre Gasly. Diens auto stond vrijdag nog in brand, maar desalniettemin hoefden er geen onderdelen van de Honda-motor vervangen te worden, waardoor de Fransman voorlopig een gridstraf ontloopt.

De sessie wordt nog iets eerder stilgelegd dan gepland, vanwege een los putdeksel in bocht veertien. De kwalificatie voor de Grand Prix van Portugal wordt zaterdagmiddag tussen 15.00 uur en 16.00 uur Nederlandse tijd verreden.