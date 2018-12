Statistieken - Ajax profiteert van puntenverlies Feyenoord

De Amsterdammers wonnen met 3-1 bij Willem II, nadat Feyenoord eerder op de avond in Kerkrade niet langs Roda JC (1-1) kwam.

Heracles Almelo was in eigen huis met 3-0 te sterk voor VVV-Venlo, terwijl ADO Den Haag in Zwolle met 2-0 ten onder ging bij PEC.

