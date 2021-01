KNVB start vooronderzoek naar uitspraken PSV-trainer Schmidt over arbiter Nijhuis

Na de competitiewedstrijd zaterdag tegen Sparta (3-5) zei Schmidt, die nu mogelijk geschorst wordt, dat Nijhuis met opzet in het nadeel van zijn club had gefloten. De aanklager vraagt verklaringen op, waarna een sepot of schikkingsvoorstel volgt, aldus de KNVB.

„Hij vertelde na afloop dat hij vandaag tegen ons gefloten had omdat ik kritiek op hem had na de wedstrijd tegen Vitesse. Dat is onprofessioneel”, zei Schmidt zaterdagavond voor de camera van ESPN. „Ik vind dat 100 procent onprofessioneel. Niet tegen mij, maar hij heeft het gezegd. Dus hij is niet professioneel. Dat is mijn mening. Dit is de tweede keer dat ik het zo ervaar. En daar ben ik echt niet blij mee.”

Bas Nijhuis waarschuwt Roger Schmidt. Ⓒ ANP/HH

Schmidt en Nijhuis maakten eind oktober ook al ruzie in Arnhem, tijdens Vitesse tegen PSV (2-1). Volgens Schmidt kwam Nijhuis daar zaterdag na het duel met Sparta op terug. Niet persoonlijk naar hem toe, maar naar anderen.

PSV treft dinsdagavond FC Volendam in de KNVB-beker en ontvangt zaterdag RKC in de Eredivisie.