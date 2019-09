Roglic in rode trui naar Madrid

De rode trui van Roglic kwam zaterdag in de twintigste en voorlaatste etappe, die na een zeer knappe solo werd gewonnen door Pogacar, niet meer in gevaar.

Nederlands succes

De eindzege van Roglic is ook een Nederlands succes. De ex-schansspringer rijdt sinds 2016 voor het Nederlandse Jumbo-Visma en wordt in Spanje bijgestaan door twee Nederlanders: Robert Gesink en Lennard Hofstede.

De derde Nederlander van de ploeg, Steven Kruijswijk, begon de Vuelta als schaduwkopman, maar moest na vier dagen al opgeven vanwege de gevolgen van een valpartij op de openingsdag in de ploegentijdrit.

Madrid

De Vuelta wordt zondag afgesloten met een korte rit over 106,6 kilometer van Fuenlabrada naar Madrid. In de Spaanse hoofdstad rijden de renners nog enkele rondes over een lokaal parcours. In principe eindigt de etappe in een massasprint en zullen er in het algemeen klassement geen grote verschuivingen meer plaatsvinden.

Vijfde grote ronde

Roglic is in Spanje bezig aan zijn vijfde grote ronde. Toch eindigde hij al twee keer in de top vijf. In 2018 besloot hij de Tour de France als vierde, terwijl hij eerder dit jaar zelfs op het podium eindigde in de Giro d'Italia. Hij werd derde. Opvallend is dat Roglic tot dusver in elke grote ronde minstens één etappe wist te vinden.

Jumbo-Visma

Jumbo-Visma won toen het nog door het leven ging als Rabobank twee keer eerder een grote ronde. Dat was in 2007, toen Denis Menchov zegevierde in de Vuelta, en in 2009 toen de Rus de Giro d’Italia op zijn naam schreef.

De komende jaren wil Jumbo-Visma met Roglic, Steven Kruijswijk en nieuwkomer Tom Dumoulin in elke grote ronde om de leiderstrui strijden, zo stelde directeur Richard Plugge voor de Vuelta al. „Wij willen vanaf de komende Vuelta in iedere grote ronde om de eindzege mee doen.”

Pogacar

De rit van zaterdag was een 190 kilometer etappe, die startte in Arenas de San Pedro en finishte op het Plataforma de Gredos, een col van de derde categorie. Onderweg dienden vijf andere beklimmingen te worden bedwongen: twee van de eerste categorie, twee van de tweede categorie en één van de derde.

Na een onstuimig begin reed lange tijd een kopgroep van vijf voorop. Op 43 kilometer was Miguel Angel Lopez de eerste klassementsman die meermaals durfde te versnellen. De Colombiaan kwam echter niet weg, waarna de nog maar 20-jarige Pogacar even later zijn kans schoon zag.

De Sloveense nummer vijf van het klassement reed in één ruk naar naar de twee overgebleven vluchters toe en vloog ze ook direct voorbij. Na een ijzersterke solo van iets minder dan 40 kilometer kwam hij helemaal alleen aan bij de streep. Dankzij zijn overwinning nam hij de witte jongerentrui over van Lopez en schoof hij van de vijfde naar de plaats in het algemeen klassement.