’Max-feestje in het kwadraat op Zandvoort’

Robert van Overdijk, directeur van het Zandvoort-circuit, genoot in de Oostenrijkse Alpen van het enthousiasme bij de vele tienduizenden Oranje-fans. Ⓒ BSR Agency

SPIELBERG - De zege van Max Verstappen in Oostenrijk zorgt ook bij de organisatie van de Grand Prix van Zandvoort voor een extra grote glimlach. Op de Red Bull Ring kreeg circuit-ceo Robert van Overdijk afgelopen weekeinde de meest overtuigende bevestiging die hij maar kon krijgen. „Dit feest krijgen we volgend jaar ook in Zandvoort, maar dan in het kwadraat.”