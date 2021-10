Geschrokken Remco Evenepoel had heisa rond Wout van Aert ’allemaal niet slecht bedoeld’

Dat het WK misschien toch een gemiste kans was. En dat hij vooraf nog gevraagd had of er toch geen scenario was waarin hij zijn kans mocht gaan op dat WK. De woorden van Evenepoel in Extra Time Koers afgelopen woensdag zorgden voor flink wat opschudding. Niet in het minst omdat Wout van Aert een dag later duidelijk liet blijken er niet mee gelukkig mee te zijn. Een rel was geboren.

„En daar was ik echt van geschrokken”, zei Evenepoel zaterdag in Bologna, na afloop van de Ronde van Emilië tegenover Het Nieuwsblad. In die wedstrijd etaleerde hij nog maar eens zijn prima vorm door eerst op een kleine veertig kilometer van de finish de beslissende ontsnapping op touw zetten, nadien door zijn ploegmaat Almeida richting tweede plek te loodsen. Zelf werd Evenepoel dus nog knap vijfde.

Buikgevoel

Maar eerst even over het WK-relletje. „Ik had het allemaal niet slecht bedoeld”, sprak Evenepoel. „Het was gewoon mijn buikgevoel dat sprak. Vooraf wisten we: als Wout een goede dag heeft, wint hij negen op tien die koers. Jammer genoeg had hij die niet. Misschien heb ik daar iets te emotioneel, te negatief op gereageerd.”

Zelf blijft Evenepoel erbij dat hem onderweg weinig te verwijten viel. „Ik ben zelfs blij en trots dat ik voor Wout heb kunnen rijden. Hij is toch de beste coureur van het moment. Ik denk ook dat ik gedaan heb wat ik moest doen. Dat heb ik ook gezegd op tv. Ik had inderdaad nog gevraagd of ik eventueel toch nog een kans kreeg. En toen bleek dat dat moeilijk was, heb ik de knop omgedraaid en vol voor Wout gereden.”

Om de kou uit de lucht te halen, nam Evenepoel de voorbije dagen contact op met Van Aert. „We hebben al een paar berichtjes gestuurd via Whatsapp. Maar we hebben besloten eerst nog op onze eigen wedstrijden te focussen, en dan gaan we er nog eens over babbelen. We zijn volwassen genoeg om het uit te praten.”

