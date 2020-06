Vertrekkende David Silva maakt seizoen af bij Manchester City

Silva heeft echter beloofd dat hij de competitie afmaakt in het lichtblauw van de ’Citizens’. Na een onderbreking van drie maanden vanwege het coronavirus loopt de Premier League nu door tot eind juli.

„David blijft bij ons tot het einde van het seizoen”, zegt manager Pep Guardiola over zijn aanvoerder, die al sinds 2010 voor Manchester City speelt. „Hij zal zijn laatste wedstrijden bij ons zonder publiek spelen. Maar hopelijk kan hij samen met de club nog een passend afscheid organiseren waar de fans wel bij kunnen zijn.”

De 125-voudig Spaans international veroverde met City vier landstitels, twee keer de FA Cup en vijf keer de League Cup. Silva, die met Spanje in 2010 wereldkampioen werd en ook twee keer het EK won, speelde eerder voor Valencia. Hij heeft nog niets losgelaten over zijn toekomstplannen. Silva wordt in verband gebracht met een overstap naar de Amerikaanse club Inter Miami CF of een terugkeer naar Valencia. De Spanjaard heeft wel al aangegeven dat hij in de toekomst trainer wil worden.