’Dennis Bergkamp en andere Arsenal-iconen steunen clubovername van oprichter Spotify’

Dus moet de huidige grootaandeelhouder, Stan Kroenke, vertrekken volgens een flink deel van de fans en tal van Arsenal-coryfeeën. „Ik deel de mening van de fans. Ik zou graag zien dat Kroenke vertrekt”, zo sprak Ian Wright zondagavond nog bij Match of the Day. „Dit kan niet zo doorgaan. We hebben nu eigenaren die voor ons onzichtbaar zijn.” Ook Thierry Henry zei onlangs al de club waar hij zijn beste jaren kende amper nog te herkennen.

Voor het afzetten van Kroenke, die sinds 2011 67 procent van de aandelen in handen heeft, lijkt er nu ook een plan te liggen. Daniel Ek, de oprichter van muziekstreamingsdienst Spotify, wil Arsenal overnemen. Dat meldt de krant The Telegraph maandag.

De 38-jarige Zweed zou een formeel bod voorbereiden en bij zijn overnamebod samenwerken met onder anderen drie oud-sterspelers van Arsenal, namelijk Dennis Bergkamp, Thierry Henry en Patrick Vieira.

Afgelopen week schreef Ek al op Twitter dat hij wel oren heeft naar het overnemen van The Gunners. „Ik juich al voor Arsenal zolang als ik mij dat kan herinneren. Als Kroenke Sport Enterprises de club wil verkopen, wil ik graag een poging wagen.”

Geld heeft Ek in ieder geval zat op de bank staan. Zijn vermogen wordt door Forbes geschat op 4,7 miljard dollar.