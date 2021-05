Spanning in Spanje stijgt naar kookpunt: Ronald Koeman zapt zelfs weg

Ronald Koeman Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De verhoudingen in de Spaanse titelstrijd draaiden afgelopen weekend met enige regelmaat. Eerst kwam Real Madrid op poleposition te liggen na de 0-0 remise tussen stadsgenoot Atletico en Barcelona. Maar tegen Sevilla leken de Madrilenen alles te verspelen, om vervolgens in de slotfase toch een punt te redden (2-2). Het maakt dat Ronald Koeman er nog altijd vertrouwen in heeft dat het dubbeltje ook zijn kant op kan vallen.