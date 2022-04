Max Verstappen geniet in Imola: ‘Gestraft als je foutje maakt’

,,Het was erg uitdagend onder deze omstandigheden. Droog, dan weer regen, dan weer droog”, aldus Verstappen. ,,Het was heel glad en ook lastig om de bandentemperatuur op orde te krijgen. Het was hectisch. Maar dit is een geweldig circuit. Je word hier gestraft als je een foutje maakt. Daar houden we van, dat maakt het zwaar en moeilijk.”

De rest van het weekeinde lijkt het (zo goed als) droog te blijven. ,,Dan wordt het inderdaad weer anders. De eerste races dit seizoen verliepen niet volgens plan, maar we proberen hier een goed weekeinde te hebben.”

De sprintrace start zaterdag om 16.30 uur. Verstappen weet WK-leider Charles Leclerc naast zich op de eerste startrij. ,,Er had meer ingezeten, maar we maakten in Q3 niet de juiste keuze”, stelde Leclerc. ,,Maar uiteindelijk is een tweede plek ook geen drama.”