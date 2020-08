Max Verstappen begint met derde tijd in vrije training

Valtteri Bottas en Lewis Hamilton waren sneller dan de Red Bull-coureur. Dat is bepaald geen verrassing, De coureurs van Mercedes gaan de 22-jarige Nederlander ook in de stand van het wereldkampioenschap voor. Verstappen kwam tot 22 ronden. Hij moest zo’n 0,7 seconde toegeven op Bottas. Later op de vrijdagmiddag volgt nog een vrije training

Vorige week tijdens de eerste Grand Prix van Groot-Brittannië eindige Verstappen als tweede. In Silverstone profiteerde in extremis van een lekke band van Bottas. De fin viel ver terug. Ook Hamilton kreeg te maken met een lekke band, maar die won met een haperende bolide toch de race.

