Max Verstappen derde en vierde: ’Een prima vrijdag’

“Het was een prima vrijdag. We hebben ons programma kunnen afwerken. Daar ben ik blij mee”, vertelt Max na afloop van de dag. “Het gat naar Mercedes is nog wel groot, maar dat was verwacht. Je kunt dat nou eenmaal niet in een paar dagen inlopen.”, laat Verstappen weten.

Eenzame strijd

Door de hitte zullen de banden snel slijten, is de verwachting. “De degradatie is veel groter, dus dat wordt interessant. Een eenstopper is volgens mij bijna onmogelijk, dus ik verwacht veel tweestoppers tijdens de race. Ik denk dat het weer een eenzame wedstrijd gaat worden.”

Verstappen moest in de tweede vrije training van 70th Anniversary Grand Prix. 0,831 seconde toegeven op Lewis Hamilton, die in zijn Mercedes de snelste was. Valtteri Bottas, de teamgenoot van Hamilton bij Mercedes, klokte de tweede tijd. Hij was 0,176 seconde minder snel dan de zesvoudig wereldkampioen. Verstappen zag ook nog Daniel Ricciardo net iets sneller rijden in zijn Renault. De Australiër reed de derde tijd op 0,815 van Hamilton.

Bottas en Hamilton waren in de eerste sessie ook al sneller dan de Red Bull-coureur. Dat is bepaald geen verrassing, De coureurs van Mercedes gaan de 22-jarige Nederlander ook in de stand van het wereldkampioenschap voor. Hij moest zo’n 0,7 seconde toegeven op Bottas. Later op de vrijdagmiddag volgt nog een vrije training

Vorige week tijdens de eerste Grand Prix van Groot-Brittannië eindige Verstappen als tweede. In Silverstone profiteerde in extremis van een lekke band van Bottas. De fin viel ver terug. Ook Hamilton kreeg te maken met een lekke band, maar die won met een haperende bolide toch de race.

Verstappen heeft voor het tweede raceweekeinde op Silverstone een nieuwe motor van Honda in zijn Red Bull.

