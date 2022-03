Elftal van de Week: PSV prominent aanwezig en kwartier genoeg voor Romano Postema

Doel

„Joël Drommel van PSV deed het goed tegen FC Utrecht, was belangrijk bij een kopbal van Mike van der Hoorn en al met al foutloos”, aldus de 36-voudig international die vervolgt met een ’bijzonder Elftal van de Week’. „Normaal verwacht je veel uitblinkers vanuit de topclubs, maar dit weekend vielen vooral de spelers op die op hun manier belangrijk waren voor hun club.”

Defensie

,,Joshua Brenet van FC Twente maakte een geweldig mooie goal tegen AZ, met de loopactie die eraan voorafging, hij ging er ook écht voor. Daardoor zijn ze nu in punten gelijkgekomen met AZ, wat natuurlijk enorm knap is. Het is mooi voor Brenet, een atletische speler ook trouwens, die sinds de winter weer terug is in Nederland en het goed doet. Leuk voor hem.’’

„Gernot Trauner van Feyenoord is elke week weer geweldig. Zeker in het laatste half uur heeft hij tegen PEC Zwolle weer zoveel weggehaald in de achterhoede. Hij houdt Feyenoord in moeilijke periodes op de been. Hij haalt geen gekkigheid uit, speelt de ballen goed in. Europees, maar zeker ook in de competitie een heel belangrijke schakel voor Feyenoord.”

„Bram van Polen van PEC Zwolle was eigenlijk de man van de wedstrijd tegen Feyenoord. Hij heeft PEC echt gestimuleerd als aanvoerder, ging voorop in de strijd als boegbeeld van de club en maakte ook nog een mooie goal, waardoor Feyenoord het heel lastig kreeg.”

„Alex Bangura van Cambuur is de linksback. Ik vind hem al een paar wedstrijden goed spelen en dat heeft hij vaker gedaan dit seizoen. Hij was heel gretig tegen Ajax en beet zich echt vast in Antony. Die raakte wat geïrriteerd, wat een goed teken is voor hem als back. Hij verdient deze plek.”

Middenveld

„Erick Gutierrez van PSV speelde goed tegen FC Utrecht. Hij won veel duels, op eigen helft en op die van de tegenstander. Daardoor had hij verdedigend en aanvallend zijn inbreng. Er werd wel eens getwijfeld aan dat Latijnse temperament van hem, maar dat kwam echt naar boven. Hij heeft gebikkeld en was ook prima aan de bal.”

„Adil Auassar stond natuurlijk centraal achterin bij Sparta, maar verdient wel een plek in het elftal van de week. De ploeg probeert op te krabbelen na een moeilijke periode. Het zag Beugelsdijk in de beginfase direct wegvallen (hersenschudding, red.) en ik kan me voorstellen dat dit schrikken was. Maar Sparta en hij pakten het goed op en dan maakte hij ook nog eens de winnende goal.”

Ryan Gravenberch is voor Ben Wijnstekers de speler van het weekend. Ⓒ ANP/HH

„Ryan Gravenberch van Ajax was erg goed en is mijn speler van de week. Vanuit een meer centrale rol verlegde hij het spel en was hij belangrijk met zijn assists en uiteindelijk schitterende winnende goal. Heel belangrijk voor het verloop van de competitie voor Ajax. Hij heeft natuurlijk veel kritiek gekregen, zit ook niet in de voorselectie voor Oranje en dit is dan mooi voor hem. (Lachend) Ik ben natuurlijk een Rotterdammer, maar ik vind hem altijd wel een sympathieke speler. Niet vervelend, altijd positief ook in zijn interviews, niet arrogant.”

Aanval

„Ali Akman was samen met Okita en Mattson leuk om naar te kijken bij NEC, in het meest spectaculaire duel van dit weekend bij FC Groningen (4-3). Een leuk spelertje, altijd bezig, dribbelend en hij maakte ook een goede goal met die kapbeweging.”

„Je kiest normaal gesproken nooit een spits die maar een kwartier speelt, maar Romano Postema van FC Groningen moet er natuurlijk in staan. Dat bedoelde ik met een ’bijzonder elftal’. Hij draaide het duel om van 2-3 naar 4-3 en maakte met zijn goals snel het verschil. Dat is heel belangrijk voor Groningen geweest, dat ineens keurig op de achtste plek staat.”

Cody Gakpo was met zijn assist belangrijk voor PSV. Ⓒ ANP/HH

„Voor iemand als Cody Gakpo van PSV leg je de lat alweer wat hoger en dat heeft hij ook aan zichzelf te danken. Maar wat hij vanuit zijn basis al liet zien tegen Utrecht, met ook een uitstekende assist op de 0-1, maakt hem altijd goed en brengt hem in het elftal.”