Van Bommel wint eenvoudig bij debuut als trainer Antwerp

Al na een helft leek de zege binnen. Michael Frey had Antwerp op voorsprong gezet na een prachtige lange bal van Toby Alderweireld. De Zwitser tekende vervolgens ook nog vanaf de strafschopstip voor de 2-0. De productiviteit van de aanvaller zal voor gemengde gevoelens hebben gezorgd bij Vincent Janssen, die vanaf de bank toekeek.

Janssen kreeg halverwege de tweede helft als invaller toch nog de kans om zich te laten zien. Het was echter op een moment dat de schwung al uit de wedstrijd was en de jacht op een derde treffer was gestaakt.

Dessers trefzeker

Cyriel Dessers gaat bij de start van het seizoen vrolijk door met scoren. De van Feyenoord bij Racing Genk teruggekeerde spits was tijdens de eerste speelronde van de Jupiler Pro League direct trefzeker tegen Club Brugge, dat overigens wel won (3-2).

Cyriel Dessers tekende na een halfuur voor de 1-1. Ⓒ ANP/HH

Brugge, met Ruud Vormer en Noa Lang in de basis, kwam halverwege de eerste helft aan de leiding via Andreas Olsen. De goal van de Deen werd na een halfuur ongedaan gemaakt door Dessers. De aanvaller schoot een lage voorzet vanaf de rechterflank hoog binnen.

Genk kwam kort na de pauze op voorsprong door nog een goal van een voormalig Eredivisie-speler. Mike Trésor Ndayishimiye (ex-Willem II) tekende voor de 1-2, waarna Hans Vanaken weer gelijkmaakte. Diep in blessuretijd trok de regerend kampioen de zege naar zich toe. Cyle Larin, die Lang in de slotfase had vervangen, miste nog wel de strafschop, maar Olsen zorgde in de rebound voor de Brugse winst.