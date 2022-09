Bondscoach verdedigt ongelukkig ogende Ronaldo

In de wedstrijd was hij al in botsing gekomen met doelman Tomas Vaclik met een bebloede neus tot gevolg en ondanks zijn assist bij de laatste treffer liep hij na afloop met het hoofd naar beneden de catacomben in.

Bondscoach Fernando Santos stelde echter dat de recordinternational en topschutter van Portugal wel „blij” was. Bovendien was hij ook tevreden over het spel van Ronaldo. „Hij had zelf een aantal kansen om te scoren en heeft zijn werk goed uitgevoerd. Hij werkte hard voor het team en stond op de juiste plek. Zonder zijn inbreng hadden we de andere doelpunten ook niet gemaakt.”

Verder was hij blij dat enkele spelers die normaal niet in de basis staan zich goed lieten zien, zoals de scorende Diogo Dalot. „We hebben ontzettend veel kwaliteit in onze selectie, maar niet iedereen kan spelen. Het is een fijne gedachte dat ik iedereen kan inbrengen zonder dat het niveau omlaag gaat.”

In groep 2 van de A divisie staat Portugal met nog een speelronde te gaan twee punten voorsprong op Spanje. Dinsdag treffen beide landen elkaar.