VIDEO Ierse arbiter aangevallen door ’woest busje’

Die pakte de bal bij het oplopen van het veld, maar moest die normaal gesproken op een elektronisch bestuurbaar busje leggen, zodat deze wedstrijdbal daarmee naar de middenstip gebracht kon worden. De scheidsrechter van dienst was dat echter vergeten en liep zelf met de bal het veld op.

Dat was niet naar de zin van de man die het busje moest besturen. Het voertuigje viel plotseling de leidsman aan, door hem tegen het rechterbeen te rammen. Maar veel effect had dat protest niet. Of de VAR er nog naar gekeken heeft, is niet bekend.

Bekijk hieronder de beelden: