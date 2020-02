Schreuder legt het met Hoffenheim af tegen Bayern München

De koploper van de Bundesliga plaatste zich met een zege op TSG 1899 Hoffenheim (4-3) voor de kwartfinales van de Duitse beker. De club uit Beieren is later deze maand aan Chelsea gekoppeld in de achtste finales van de Champions League.

Trainer Alfred Schreuder mocht even hopen op een stunt met Hoffenheim, nadat verdediger Jérôme Boateng de bal in de achtste minuut in eigen doel had gewerkt. Maar Bayern München herstelde zich snel en leidde bij rust met 3-1. Aanvoerder Benjamin Hübner van Hoffenheim passeerde eveneens zijn eigen keeper.

Müller en Lewandowski

Vervolgens schoot Thomas Müller de thuisploeg naar 2-1 en kopte Robert Lewandowski de 3-1 binnen. De Poolse spits trof in de tweede helft opnieuw met zijn hoofd doel (4-1). Het Nederlandse talent Joshua Zirkzee mocht in de 80e minuut invallen bij Bayern München. Hij miste na zijn eerste actie een grote kans op 5-1.

Munas Dabbur maakte de wedstrijd in de slotfase toch nog spannend. De aanvaller uit Israël tekende in de 85e minuut voor 4-2 en trof in blessuretijd opnieuw doel (4-3).

Club Brugge in finale

Club Brugge heeft de finale bereikt van de Belgische voetbalbeker. De koploper van de competitie won in de return met 2-1 bij Zulte Waregem. Het eerste duel vorige maand in Brugge was in 1-1 geëindigd.

Brandon Mechele maakte in de 53e minuut het openingsdoelpunt. Dimitri Oberlin zorgde in de 77e minuut voor de gelijkmaker, waarna Charles De Ketelaere een verlenging voorkwam.

Aanvoerder Ruud Vormer speelde bij Club Brugge de gehele wedstrijd. Landgenoot Sandy Walsh was basisspeler bij Zulte Waregem.

De andere halve finale gaat donderdag tussen KV Kortrijk en Antwerp. Het eerste duel in Antwerpen eindigde in 1-1.