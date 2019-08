PSV kan Nederlandse Liverpool worden

Ruud Gullit Ⓒ RENE BOUWMAN

Ik heb me verbaasd over de negativiteit bij de competitiestart. Oranje doet het aardig, Ajax kijkt terug op een topseizoen en direct legt iedereen de lat torenhoog. Zonder te kijken naar de omstandigheden. In deze seizoensfase weet niemand exact waar hij staat, is niemand in topvorm, zijn sommige spelers niet of niet volledig beschikbaar en zitten teams op hooguit 80%. Dat moet je in je beoordeling meenemen.