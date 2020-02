Chelsea beloont geduld Hakim Ziyech

Hakim Ziyech Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Hakim Ziyech (26) zag Matthijs de Ligt uitvliegen naar Juventus en Frenkie de Jong zijn droomtransfer naar FC Barcelona realiseren. Donny van de Beek is op weg naar Real Madrid en FC Bayern München meldde zich officieel voor Sergiño Dest. Rondom de tovenaar van Ajax was het – voor de buitenwacht althans – lange tijd oorverdovend stil. Maar nu Ajax en Chelsea een mondeling akkoord over de transfersom van naar verluidt 45 miljoen euro hebben bereikt, lijkt de diamant uit Dronten eindelijk te worden beloond voor zijn weergaloze spel van de afgelopen anderhalf jaar.