’Beul’ Lois Abbingh terug in Rusland: ’Anders was sfeer anders geweest...’

Lois Abbingh schreeuwt het uit na een goal. ’Het Kanon van Oranje’ is met acht treffers goud waard in het met 33-32 gewonnen WK-duel met Rusland. Ⓒ EPA

AMSTERDAM - Het was wel even spannend hoe Lois Abbingh bij Rostov Don zou worden ontvangen. Gisteren trainde ze voor het eerst weer met haar Russische ploeggenotes, die ze twee weken geleden tijdens de halve finale van het WK handbal nog zo’n pijn had gedaan. „Nee hoor, er was geen enkele sprake van afkeer. Ze waren heel enthousiast en blij voor me”, aldus Abbingh, die Nederland in de eindstrijd tegen Spanje via een strafbal de wereldtitel bezorgde (30-29).