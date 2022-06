Vrouwen FC Twente grijpen dubbel na doelpuntrijke bekerfinale tegen Ajax

Ondanks dat FC Twente beter was en al vroeg de paal raakte, nam Ajax na ruim een kwartier de leiding toen Romée Leuchter de bal bekeken in de verre hoek plaatste. De tukkers maakte echter al snel weer gelijk door Anna-Lena Stolze, die op een heerlijke wijze de bal in het doel volleerde. Niet veel later had het al 2-1 kunnen staan voor Twente, maar Stefanie van der Gragt haalde de bal van de lijn.

Kort na rust werd het wel 2-1 voor Twente. Keepster Renata van Eijk, die een paar minuten eerder al de bal zo in de voeten van een tegenstander schoof, greep mis bij een hoekschop die zo binnen viel. Stolze volleerde amper een minuut later de 3-1 binnen. Victoria Pelova was even later dicht bij de aansluitingstreffer, maar ze raakte de paal. Leuchter maakte even later wel de 3-2, maar met een knappe lob bij een bal van achteruit werd de marge van twee snel weer hersteld door Renate Jansen.

In de slotfase werd het alsnog weer spannend, toen Tiny Hoekstra de 4-3 voor haar rekening nam. Grote kansen waren er vervolgens niet meer voor de Amsterdammers en dus mocht FC Twente de beker vieren.