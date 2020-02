Noorse wonderspits Haaland doet het weer voor Borussia Dortmund

De onlangs voor 20 miljoen euro van Red Bull Salzburg overgenomen aanvaller maakte zaterdag twee doelpunten voor de club uit het Ruhrgebied. 1. FC Union Berlin werd aan gort gespeeld: 5-0. Haaland maakte de tweede en de vierde treffer. Hijmocht na vijf doelpunten in twee invalbeurten voor het eerst starten bij Dortmund. Jadon Sancho, Marco Reus en Axel Witsel namen de andere doelpunten voor hun rekening.

Bizarre cijfers

De pas 19-jarige Haaland heeft in drie Bundesliga-duels nu al zeven keer gescoord voor Dortmund. Die treffers produceerde Haaland in minder dan 90 minuten voetbal. Ook voor Salzburg maakte Haaland dit seizoen in de Oostenrijkse competitie zestien goals in veertien competitiewedstrijden.

Dortmund bezet voorlopig de derde plek in Duitsland. De formatie van trainer Lucien Favre heeft drie punten minder dan koploper Bayern München. RB Leipzig kan zaterdag de koppositie weer pakken. Leipzig moet dan wel winnen van nummer vier Borussia Mönchengladbach.